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Пандемия коронавируса ,  
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В США число заболевших COVID-19 превысило 8 млн человек

Больше всего заболевших выявили в Калифорнии, Техасе и Флориде. Число жертв с начла пандемии достигло 218,4 тыс.
Фото:Toby Melville/Reuters
Фото: Toby Melville/Reuters

С начала пандемии в США коронавирусной инфекцией заразились более 8 млн человек, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 02:00 мск 17 октября в стране подтвердили 8 млн 39 тыс. случаев заражения. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по числу заразившихся COVID-19. Число умерших от коронавируса в стране составляет 218,4 тыс.

Наибольшее число заболевших выявлено в штатах Калифорния (871тыс.), Техас (863 тыс.), Флорида (748 тыс.) и Нью-Йорк (516тыс.), следует из статистики сайта Worldometers.

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Общее число заболевших в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 39,1 млн человек, из них более 1,1 млн умерли. На втором месте по числу заражений после США месте следует Индия, где коронавирус подтвердили у 7,3 млн жителей, на третьем располагается Бразилия с 5,1 млн зараженных. Россия занимает четвертое место: по данным оперативного штаба, в стране инфекцией заразились более 1,3 млн человек.

Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, сообщила, что рассчитывает проанализировать результаты исследований и определить, эффективна ли созданная вакцина, к концу октября. В случае признания вакцины безопасной заявка на ее использование может быть подана на третей неделе ноября, а ее использование может начаться в конце ноября или в декабре, указали в компании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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