«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

Эксперимент, который будет запущен в 2020 году, сначала будет действовать в пяти регионах. Среди них Санкт-Петербург и Московская область

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министерство экономического развития разработало проект, в соответствии с которым часть государственных услуг населению с 2020 года будет передана в крупные банки, среди которых называются Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь банк, Газпромбанк и Тинькофф банк. Последний будет оказывать услуги с помощью мобильного приложения и представителей, которые сами выезжают на встречу,.

Пока речь идет об эксперименте, сообщает газета «Известия». В пилотном проекте могут принять участие Санкт-Петербург, Подмосковье, Астраханская и Кировская области, а также Башкирия.

Среди услуг, которые будут переданы кредитным организациям, называются выдача пенсий и материнского капитала, оформление статуса индивидуального предпринимателя.

Подтвердивший факт законопроекта заместитель министра экономического развития Савва Шипов заявил, что в ходе эксперимента безопасность личных данных россиян будет гарантирована. Также он пообещал, что за получение госуслуг через банки дополнительная плата взиматься не будет.

Предполагается, что новая система снизит нагрузку на МФЦ. В случае, если через два года эксперимент будет признан удачным, его действие будет распространено на всю страну.