Москвичу дали три года за контрабанду запчастей истребителей на Украину

Никулинский суд Москвы на три года осудил жителя столицы за контрабанду запчастей для боевых самолетов на Украину. При задержании с поличным у него нашли запчасти для истребителей МиГ-29 и Су-27, а также 340 тыс. руб.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За контрабанду запасных частей для самолетов МиГ-29 и Су-27 из России на Украину осужден на три года и два месяца москвич, задержанный в 2017 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает «Интерфакс».

Решение о наказании в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы для жителя Москвы А. Блинова 13 августа вынес Никулинский районный суд города Москвы. «В результате рассмотрения апелляции Московским городским судом 4 октября 2018 года ему сокращен срок пребывания в заключении на один месяц», — отмечается в сообщении УФСБ.

Блинова задержали в июне 2017 года в Саратовской области при поддержке Центрального аппарата ФСБ России, задержание произошло в тот момент, когда он пытался передать запчасти для истребителей курьеру для переправки на Украину. Кроме того, у него обнаружили 340 тыс. руб., «полученных им в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку», сообщает УФСБ.

Эксперты, привлеченные к расследованию, установили, что найденные при задержании у Блинова изделия «пригодны для работы и предназначены исключительно для комплектования военной авиационной техники», уточняет спецслужба.

Свою вину обвиняемый признал, дело рассматривалось в особом порядке.