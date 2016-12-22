Золотов назначил преемника Хинштейна в Росгвардии

Новым советником главы Росгвардии Виктора Золотова по взаимодействию со СМИ и официальным представителем ведомства стал бывший руководитель управления общественных связей МВД генерал-майор Валерий Грибакин. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.

Предшественник Грибакина Александр Хинштейн в сентябре был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в ходе довыборов по 158-му самарскому избирательному округу. Грибакин поблагодарил его за «высоко поднятую планку в работе со средствами массовой информации».

Перед своим назначением Грибакин возглавлял службу по взаимодействию со СМИ ФГУП «Охрана» Росгвардии. Он также занимает должность заместителя председателя Общественного совета Главного управления МВД по Москве.

Валерий Грибакин родился в 1970 году в Херсоне, в 1987 году окончил Киевское суворовское военное училище и в 1991-м — Ленинградское высшее военно-политическое училище им. Ю.В.Андропова. С 1991 по 1994 год проходил службу в Архангельске в должности военного корреспондента газеты «Часовой севера». С 1994 по 2000 год работал в пресс-службе УВД Архангельской области. В Архангельске Грибакин окончил юридический факультет и факультет государственного управления Поморского государственного университета им. Ломоносова.

В 2000 году Грибакин работал во временном пресс-центре МВД России в Чеченской Республике и тогда же был назначен на должность референта управления информации МВД России. В 2002 году возглавил управление информации и общественных связей ГУВД Москвы.

В 2003 году с приходом на должность министра внутренних дел Рашида Нургалиева Грибакин был назначен заместителем начальника управления информации и общественных связей МВД России, в 2005 году — начальником управления общественных связей административного департамента МВД России.

В 2011 году указом президента Грибакин был назначен на должность начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России. Со своего поста Грибакин ушел вскоре после отставки Нургалиева — в июне 2012 года.