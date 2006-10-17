Антиглобалисты чуть не разгромили московский "Макдональдс"

Вечером 16 октября группа антиглобалистов провела акцию в ресторане быстрого питания "Макдональдс" на Охотном Ряду в Москве.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", около 20 человек ворвались в помещение закусочной, прихватив с собой куклу-символ "Макдональдса". При этом они выкрикивали лозунги антиглобалистского толка.

Вмешалась охрана ресторана. Прибывшие по вызову милиционеры задержали одного активиста. После этого между антигобалистами, милицией и охраной у входа завязалась драка. В результате были задержаны еще 12 человек.