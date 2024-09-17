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Собянин реорганизовал департамент строительства Москвы

Собянин реорганизовал депстрой Москвы, разделив на два департамента
Вместо депстроя в Москве появятся два новых департамента: один — строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, другой — гражданского строительства. Их возглавят соответственно Василий Десятков и Рафик Загрутдинов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мэр Сергей Собянин реорганизовал департамент строительства (депстрой) Москвы, вместо него созданы департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, а также департамент гражданского строительства. Соответствующее постановление столичного правительства размещено на сайте мэра.

Целью реорганизации названо «совершенствование структуры органов исполнительной власти города». Сам депстрой, согласно постановлению, будет переименован в департамент гражданского строительства (один из выделенных при реорганизации). Его руководителем станет возглавлявший депстрой Рафик Загрутдинов.

Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры возглавит Василий Десятков, директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства».

Департамент строительства города Москвы — орган исполнительной власти, входящий в состав Градостроительного комплекса города Москвы. Депстрой был создан указом Собянина в декабре 2010 года. Тогда он образовался в результате слияния московских департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ) и департамента дорожно-мостового и инженерного строительства. Новому ведомству были переданы функции, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов капитального строительства в Москве и обеспечением контроля и координации проектирования и строительства этих объектов.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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