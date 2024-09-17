Собянин реорганизовал департамент строительства Москвы

Вместо депстроя в Москве появятся два новых департамента: один — строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, другой — гражданского строительства. Их возглавят соответственно Василий Десятков и Рафик Загрутдинов

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Мэр Сергей Собянин реорганизовал департамент строительства (депстрой) Москвы, вместо него созданы департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, а также департамент гражданского строительства. Соответствующее постановление столичного правительства размещено на сайте мэра.

Целью реорганизации названо «совершенствование структуры органов исполнительной власти города». Сам депстрой, согласно постановлению, будет переименован в департамент гражданского строительства (один из выделенных при реорганизации). Его руководителем станет возглавлявший депстрой Рафик Загрутдинов.

Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры возглавит Василий Десятков, директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства».