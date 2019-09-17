В Амстердаме полиция задержала около сотни футбольных фанатов

Речь идет о болельщиках французского клуба «Лилль». Вечером 17 сентября команда сыграет в Амстердаме с местным «Аяксом» в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов

Фото: Zuma \ TASS

Полиция Амстердама задержала в городском метро около 100 болельщиков футбольного клуба «Лилль», говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Уточняется, что болельщики нарушали общественный порядок — в частности, жгли фаеры и вели себя агрессивно. RTL добавляет, что инцидент произошел на станции метро, расположенной в 200 м от стадиона, где вечером 17 июля «Лилль» сыграет с местным «Аяксом» в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Представитель оператора общественного транспорта Амстердама сообщил RTL, что болельщики в том числе выходили на железнодорожные пути, из-за чего движение поездов пришлось временно приостановить до их задержания.

В Амстердаме в преддверии футбольных матчей регулярно происходят массовые задержания фанатов. В 2018 году перед товарищеской игрой сборных Нидерландов и Англии местные полицейские за общественные беспорядки задержали около 90 британских болельщиков. В прошлом году перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и итальянским «Ювентусом» были задержаны примерно 120 фанатов обеих команд. Тогда у болельщиков в том числе обнаружили дубинки, нож, перцовый баллончик и небольшой топор.