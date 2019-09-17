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Общество ,  
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Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Суд отменил решение суда первой инстанции об увольнении сотрудницы одного из московских НИИ, которая не явилась на работу, застряв в Подмосковье из-за снегопада. Дело направлено на новое рассмотрение
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным. Об этом говорится в решении судебной коллегии по гражданским делам ВС (есть в распоряжении РБК).

3 февраля 2018 года женщина выехала вместе с несовершеннолетней дочерью на личном автомобиле за пределы Москвы, в деревню Фелисово Мытищинского района. Это были выходные, однако из-за снегопада к понедельнику, 5 февраля, женщина не смогла вернуться в Москву и прийти на работу. В итоге работодатель уволил ее за неявку на работу.

В начале марта женщина подала иск в Тимирязевский районный суд о восстановлении ее на работе. Однако суд счел решение об увольнении законным и отказал в удовлетворении иска. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда позднее подтвердила решение первой инстанции.

В итоге женщина обратилась с жалобой в Верховный суд. Тот, рассмотрев материалы, пришел к выводу, что женщина сделала все возможное, чтобы попасть на работу, но не явилась на нее по не зависящим от нее причинам. В частности, она предоставила суду первой инстанции акт о подтверждении факта неочищения 5 февраля дороги в деревне Фелисово, подтвержденный коммунальщиками. В то же время она оформляла заявку в сельское поселение на трактор для очистки дорог, однако тот не приехал. Выезд из деревни был очищен лишь 5 февраля 2018 года с 16 часов до 17 часов, следовало из акта.

В итоге Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
Теги: Верховный суд, увольнение
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