Белоруссия отменила зимнее время

Правительство Белоруссии приняло решение об отмене перехода на зимнее время.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее постановление принял Совет министров республики. В официальном заявлении говорится о том, что такое решение призвано согласовать исчисление времени с другими членами Таможенного союза.

Таким образом, зимой разница во времени между Минском и Москвой по-прежнему будет составлять один час.

Еще один член Таможенного союза – Казахстан – отменил переход на "летнее"/"зимнее" время еще в 2005 году.

В России последний переход на "летнее время" состоялся 27 марта этого года. Инициатива этого решения принадлежит Дмитрию Медведеву, который решил избавить жителей страны от ежегодного стресса.

С 1 сентября в нашей стране также отменили часовые пояса. Вместо них были созданы часовые зоны, время в которых распределяется по территориальному принципу.