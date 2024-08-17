 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер автор фильмов «Профессия — репортер» Евгений Ксензенко

Журналист Евгений Ксензенко умер в 44 года от рака
В 44 года от рака скончался журналист Евгений Ксензенко, который был автором нескольких фильмов «Профессия репортер» и репортером программы «Личный вклад». С середины 2000-х годов он жил в Великобритании
Евгений Ксензенко
Евгений Ксензенко (Фото: из личного архива Katerina Nikolaeva)

Умер журналист Евгений Ксензенко, сообщила его супруга Екатерина Николаева на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала она.

По словам Николаевой, Ксензенко умер 16 августа в кругу семьи и близких, ему было 44 года.

Ксензенко родился 28 августа 1979 года, поступил в КемГУ, но на третьем курсе перевелся на факультет журналистики в МГУ, который окончил в 2002-м. Еще во время учебы он начал работать в новостях на канале «М1» и снимать документальные фильмы для НТВ.

С 2001 года он стал парламентским корреспондентом НТВ, позднее возглавил представительство телеканала в Великобритании. По словам Ксензенко, он проработал на НТВ десять лет — пять в Москве и пять в Лондоне.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия журналист смерть рак РЕН ТВ НТВ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с РоссиейПолитика, 16:54
Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезонеСпорт, 16:46
Пограничники задержали словака, нелегально вывозившего украинцевПолитика, 16:44
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороныПолитика, 16:38
Axios сообщил, что США рассчитывают на скорое заключение сделки по ГазеПолитика, 16:29
«Ливерпуль» выиграл первый матч в сезоне с новым главным тренеромСпорт, 16:27
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роумингПолитика, 16:10
Отца лучшего молодого игрока Евро-2024 выписали из больницыСпорт, 15:54
Летевший в Цюрих самолет экстренно сел в Астане и съехал на грунтОбщество, 15:51
Глава «Росатома» предупредил МАГАТЭ об угрозах для двух АЭСПолитика, 15:49
СК выявил 10 бывших мигранов-уклонистов после рейда в ПодмосковьеОбщество, 15:41
Умер автор фильмов «Профессия — репортер» Евгений КсензенкоОбщество, 15:32
Зеленский призвал Совет церквей поддержать проект против влияния РоссииПолитика, 15:23