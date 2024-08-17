Умер автор фильмов «Профессия — репортер» Евгений Ксензенко
Умер журналист Евгений Ксензенко, сообщила его супруга Екатерина Николаева на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала она.
По словам Николаевой, Ксензенко умер 16 августа в кругу семьи и близких, ему было 44 года.
Ксензенко родился 28 августа 1979 года, поступил в КемГУ, но на третьем курсе перевелся на факультет журналистики в МГУ, который окончил в 2002-м. Еще во время учебы он начал работать в новостях на канале «М1» и снимать документальные фильмы для НТВ.
С 2001 года он стал парламентским корреспондентом НТВ, позднее возглавил представительство телеканала в Великобритании. По словам Ксензенко, он проработал на НТВ десять лет — пять в Москве и пять в Лондоне.
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