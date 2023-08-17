В Волгограде произошел пожар на заводе «Красный Октябрь»

На территории металлургического завода загорелся трансформатор в отдельно стоящем здании. Пожар локализовали, никто не пострадал

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В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание, сообщает ГУ МЧС по региону. V1.ru и «Блокнот Волгоград» со ссылкой на очевидцев сообщили, что пожар произошел на территории завода «Красный Октябрь». В пресс-службе предприятия РБК сообщили, что произошло «локальное возгорание» уличного трансформатора в отдельно стоящем здании. Пожар локализовали, никто не пострадал.

«Внутри отдельно стоящего бетонного здания происходит горение трансформаторного масла на площади 50 кв. м. Угрозы распространения огня нет», — заявили в главке МЧС. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угроза распространения на соседние здания отсутствует.

Корпорация «Красный Октябрь» на своем сайте называет себя одним из крупнейших поставщиков металла для предприятий автомобилестроения, машиностроения, авиационной, нефтегазодобывающей и химической промышленности, атомной энергетики. Предприятие выпускает 38% от общего производства нержавеющего проката в России и свыше 500 видов профилей проката.