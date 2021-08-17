Подавляющее большинство россиян заявили о получении «белой» зарплаты

ВЦИОМ назвал зарплаты «в конверте» исчезающей натурой. По данным опроса, сейчас таким образом получают вознаграждение за свой труд только 11% россиян

Официальную зарплату, с которой работодатели платят налоги, получают около 86% россиян. К таким выводам пришли в результате опроса эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В 2006 году этот показатель составлял 71%, говорится в публикации.

«Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте», а 5% получают часть зарплаты официально, а часть — «в конверте», — отметили эксперты.

В ходе опроса выяснилось, что неофициальную зарплату граждане получают в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочие (14%), представители малого бизнеса (9%), а также работники сферы услуг (8%).