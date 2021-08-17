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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Как и в прошлом году, в уголовном деле были обнаружены недостатки, которые необходимо устранить
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества Анатолия Чубайса, которое тянется с 2017 года. Основным фигурантом выступает бизнесмен Илья Сучков.

Как рассказал ТАСС адвокат Вячеслав Макаров, дело возвращено в прокуратуру Московской области для устранения недостатков. Аналогичное решение в прошлом году принял и Одинцовский городской суд Подмосковья. Дело тогда также возвращали на доследование, однако в итоге обвинительное заключение не было конкретизировано.

РБК обратился за комментарием в Хамовнический районный суд Москвы.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его многолетнего советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района. В 2017 году Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Сама SFO Concept оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36 млн, однако британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже из особняка имущества, которое принадлежало Чубайсу. Как рассказывал в 2018 году адвокат Макаров, его фигурантом был экс-член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, который курировал строительство дома. Telegram-канал Mash писал, что якобы при содействии охраны из особняка вынесли оборудование и 13 телевизоров. При этом сторона защиты изначально утверждала, что ничего из дома не похищали.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
Любовь Порываева
Анатолий Чубайс
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