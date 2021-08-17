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Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Авиаконструктор скончался вечером 16 августа. В профсоюзе «Ила» сообщили РБК, что причиной смерти 59-летнего Юрасова стало онкологическое заболевание
Андрей Юрасов
Андрей Юрасов (Фото: ilyushin.org)

В Москве на 60-м году жизни скончался главный конструктор российских военных самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ила» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»).

«Скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ «Ильюшин», — говорится в сообщении.

Руководитель первичной профсоюзной общественной организации «Ила» Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Сергей Сенатов сообщил РБК, что Юрасов скончался поздно вечером 16 августа. «Нам из больницы позвонили. Наши сотрудники поехали в больницу вместе с родственниками. Онкология», — сказал он, отметив, что на данный момент информации о месте и дате похорон нет.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. Прошел путь от техника до главного конструктора Авиационного комплекса им. Ильюшина, куда пришел в 1981-м.

Занимал должность главного конструктора программ Ил-76, руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил (ВКС) России и гражданской авиации. Под его руководством были созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД.

Юрасов принимал участие и руководил работами по созданию самолета Ил-76МФ и его поставке в Иорданию. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.

В 2012 году главный конструктор участвовал в работе по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Под его руководством были выполнены наземные отработки всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные испытания.

За вклад в развитие отечественной авиаотрасли Юрасов был награжден орденами Почета и Дружбы, а также медалью «В память 850-летия Москвы».

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Екатерина Костина Екатерина Костина
авиаконструктор Ил-76
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