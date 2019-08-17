Умер актер Питер Фонда

Питер Фонда был двукратным лауреатом премии «Золотой глобус», актер дважды был номинирован на «Оскар». Получил известность благодаря роли в фильме «Беспечный ездок»

Питер Фонда (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

В США в возрасте 79 лет умер актер и режиссер Питер Фонда, сообщает NBC со ссылкой на заявление его семьи.

По словам родственников актера, причиной смерти стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких. Фонда умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Питер Фонда является сыном актера Генри Фонды и братом актрисы Джейн Фонды. Наибольшую известность он получил после роли в фильме «Беспечный ездок».

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