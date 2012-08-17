Оба священника на иномарках, устроившие по ДТП, не будут проповедовать

Игумену Тимофею (в миру Алексей Подобедов), устроившему 31 июля скандальное ДТП в центре столицы на спорткаре BMW, временно запретили служить. Настоятель храма Ильи Пророка "освобождается от несомого послушания с запрещением в священнослужении до завершения расследования дела в дисциплинарной комиссии Московской городской епархии", отметили в РПЦ.

Фото: youtube.com

Отметим, около полуночи на Зацепском Валу синий родстер BMW Z4 с дипломатическими номерами 112D007 77rus, принадлежащий посольству Мальты, врезался в ехавший впереди Volkswagen Touareg. От удара BMW отбросило левее, он вылетел на встречную полосу и, проехав через несколько рядов, врезался в Toyota Corolla. За рулем спорткара находился настоятель храма Илии Пророка игумен Тимофей, который, по словам очевидцев, был нетрезв и отказался от медосвидетельствования. Также пострадавшие высказали предположение, что игумен находился в состоянии наркотического опьянения.

Внимание СМИ и блогеров привлекла личность священника. Он получил скандальную известность как допустивший речь мирянина Филиппа Киркорова с амвона после крещения дочери последнего.

И сегодня же на время следствия от священной службы отстранен другой лихач в рясе, устроивший в среду ДТП, унесшее жизни двух человек. Не станет проповедовать и иеромонах Илья (в миру Павел Семин), который, управляя внедорожником Mercedes Geländewagen, сбил троих дорожных рабочих, после чего, врезавшись в такси, скрылся с места происшествия.

Напомним, инцидент на Кутузовском проспекте произошел в среду вечером. Несмотря на ограждение из полиуретановых блоков со светоотражающими знаками, на площадку, где должны были укладывать асфальт, влетел внедорожник. Под колесами оказались главный инженер участка "Гормоста" 56-летний Николай Сергеев и сотрудник проектной организации "Точка опоры" 35-летний Павел Лейкин. Иномарка также совершила наезд на 50-летнего рабочего Владимира Волкова и задела стоявшую за ограждением "Газель". Mercedes отбросило на такси, ехавшее в попутном направлении, обе машины опрокинулись. Водитель и пассажир такси пострадали незначительно и от госпитализации отказались, последний из сбитых внедорожником рабочих был доставлен в больницу. Рабочие Н.Сергеев и П.Лейкин погибли в результате полученных травм.

Блогеры установили, что Mercedes Geländewagen принадлежит 26-летнему иеромонаху Илье, позднее информацию подтвердили в полиции. Духовник был задержан, по некоторым данным, лихач в рясе пришел в отделение с повинной.