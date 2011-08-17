Потемкинский "Буран" выставили на авиасалоне МАКС-2011

Международный авиакосмический салон (МАКС) - 2011, открывшийся 16 августа в подмосковном Жуковском, показал еще одну неприятную реалию российской действительности, жалуются блогеры. Известные пользователи ЖЖ avmalgin, varfolomeev сетуют, что теперь в стране появились не только потемкинские деревни или газоны, но и авиасалоны, и приводят в доказательство фотографии, сделанные codename_mika.

"МАКС только открылся, но уже преподнес первый сюрприз такого рода: организаторами изначально был обещан "статический макет советского космического корабля "Буран". И он действительно был доставлен, вроде бы, из Химок, где, говорят, валялся, никому особо не нужный", - отмечает varfolomeev.

"На авиасалоне место под прежнюю гордость отечественной космической отрасли выделили где-то на отшибе, у забора. И не случайно: "Буран" смотрится очень даже солидно. Но только со стороны основной экспозиции, т.е. оттуда, где находятся гости авиасалона. А если посмотреть на него от забора, как это сделал один дотошный блогер, то открывается истинное лицо экспоната", - отмечается в блоге.

На первой фотографии представлен аккуратный белоснежный макет космического корабля. На следующем фото можно увидеть другую сторону "Бурана" – потрепанного жизнью, с обшарпанной защитной оболочкой. "Вот такая вышла МАКСимальная показуха", - констатирует блогер.

Отметим, что сегодня МАКС-2011 должен посетить премьер-министр России Владимир Путин. Орбитальный корабль-космоплан, который стал ответом на американский проект шаттлов, был создан в середине 1980-х гг., но совершил космический полет в беспилотном режиме всего один раз 15 ноября 1988г. Программа была свернута в начале 1990-х гг. На тот момент было построено или велось строительство пяти летных экземпляров корабля "Буран".