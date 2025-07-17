Более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Ираке. Видео
В городе Кут на востоке Ирака произошел пожар в торговом центре Hyper Mall, погибли 55 человек, сообщает Ahram Online со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Васит. Поиски пропавших без вести продолжаются. Один из спасшихся заявил AFP, что в здании взорвался кондиционер. Температура в Куте, по данным сервисов погоды, составляет около 45 °С.
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