В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка. Видео
Коровы в якутском селе Хара-Тумул (Оймяконский район) забрались на холм, спасаясь от паводка. Минсельхоз республики ранее отчитался об эвакуации более 500 голов крупного рогатого скота из нескольких сел, включая Хара-Тумул.
По данным якутского МЧС, на территории Оймяконского и Момского районов наблюдается подъем уровней воды в бассейне реки Индигирка. Из населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали 110 человек, в том числе 39 детей. В Абыйском районе на Индигирке растет уровень воды, у населенного пункта Куберганя подтоплены дворовые территории.
МЧС республики предупредило, что с 17 по 19 июля, как ожидается, пройдет пик паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района.
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