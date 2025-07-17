В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка

В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка. Видео

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Коровы в якутском селе Хара-Тумул (Оймяконский район) забрались на холм, спасаясь от паводка. Минсельхоз республики ранее отчитался об эвакуации более 500 голов крупного рогатого скота из нескольких сел, включая Хара-Тумул.

По данным якутского МЧС, на территории Оймяконского и Момского районов наблюдается подъем уровней воды в бассейне реки Индигирка. Из населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали 110 человек, в том числе 39 детей. В Абыйском районе на Индигирке растет уровень воды, у населенного пункта Куберганя подтоплены дворовые территории.

МЧС республики предупредило, что с 17 по 19 июля, как ожидается, пройдет пик паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района.