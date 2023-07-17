Столичный формат: как московские школьники улучшили результаты ЕГЭ

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

В столичных школах увеличилась доля выпускников, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы. Достичь таких результатов удалось благодаря пилотному проекту, в рамках которого одиннадцатиклассников готовили к экзаменам по новому формату обучения. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что системной проблемой школьного образования является то, что детей никто не учил, как правильно выдержать такое испытание, как ЕГЭ: «В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат», — отметил мэр. Рассказываем, что собой представляет новый московский формат обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ и какие новые возможности он открывает для выпускников.



«Мы уже несколько лет подряд являемся мировыми лидерами по качеству образования. Это не просто наши слова, об этом говорят успехи московских учеников и результаты независимых международных исследований», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вице-мэр напомнила, что за последние 12 лет в столице открыли более 500 новых школ и детских садов, создали цифровую экосистему, дали уникальные возможности профориентации, а в этом году запустили пилотный проект по принципиально новой подготовке к ЕГЭ в школах.

Больше стобалльников, меньше двоечников

Первые результаты проекта представили в начале июля на заседании комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. Благодаря обучению по новому формату снизилась доля выпускников, которые не могли преодолеть минимальный порог. При этом выросло число детей, которые сдали экзамены на высокие баллы. Одновременно увеличилось число школьников, сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов.



«Мы верили в этот проект и сейчас видим его высокие результаты. Благодаря проекту ребята и чаще переходят минимальный порог, и чаще получают по 100 баллов, и значительно увеличился средний общегородской балл. Это большие достижения выпускников, от которых во многом зависит их дальнейшая жизнь», — подчеркнула заммэра.

Доля выпускников с двойками сократилась:

по литературе — более чем в четыре раза;

русскому языку — почти в четыре раза;

биологии — в два с половиной раза;

информатике, физике и географии — почти в два раза;

математике, английскому и истории — почти в 1,5 раза;

химии — в 1,2 раза.

Доля стобалльников выросла:

по физике — в семь раз,

биологии — в пять раз,

русскому языку и литературе — в три раза,

английскому языку — почти в два раза,

химии и информатике — в 1,2 раза.

Вклад в общие результаты города

Школы, которые участвовали в пилотном проекте, существенно улучшили показатели и внесли вклад в общие результаты города. В городе вырос средний балл экзамена по многим предметам, включая русский язык, литературу, биологию, химию, физику, историю и географию: прирост составил до 13%. Наибольшая доля результатов выше 80 баллов в Москве по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.

Более 37% московских школьников сдали ЕГЭ по трем предметам более чем на 220 баллов. В прошлом году таких было около 36%, в 2010 году — чуть более 13%.

Количество стобалльных результатов в Москве достигло 2114. Это на 45% больше по сравнению с прошлым годом (1456).

Число выпускников, которые получили по 100 баллов на двух экзаменах, выросло более чем в полтора раза: 159 человек в этом году, 98 — в прошлом.

Более чем в два раза стало больше ребят, которые по трем ЕГЭ получили 300 баллов. В 2022 году таких было четверо, в этом году — девять.

Четверо одиннадцатиклассников получили по 395 и более баллов по четырем ЕГЭ.

Как к проекту отнеслись родители

Для оценки эффективности нового формата подготовки к ЕГЭ, помимо результатов экзамена, проводятся регулярные опросы. В последнем из них приняли участие почти 8 тыс. родителей выпускников и более 7 тыс. учителей. Результаты показали: 74% родителей, чьи дети занимались только в школе на практикумах, не прибегая к услугам репетиторов и дополнительным курсам, поддерживают проект и считают, что его нужно продолжить. Лишь небольшой процент опрошенных предпочитает традиционное обучение.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отметил, что проект в том числе помог детям, чьи родители не могут нанимать репетиторов, чтобы дополнительно готовить детей к экзаменам. В итоге заметно снизилось число неуспевающих детей: «Мне кажется очень важным это социальное измерение московского образования — дать детям, независимо от их материального положения, возможность подготовиться к вузу, сдать ЕГЭ и получить эти баллы, чтобы дальше продолжать учебу. Эти цели проекта были достигнуты».

Что ждет проект дальше

В новом учебном году власти столицы планируют развивать проект с учетом накопленного опыта. «Это была наша первая попытка переосмыслить подготовку к экзаменам, и она доказала свою эффективность. Уже сейчас мы работаем над улучшениями с учетом пожеланий родителей и отзывов экспертов, чтобы в следующем году у детей было еще больше возможностей и комфорта при подготовке», — подчеркнула Анастасия Ракова.

С учетом пожеланий родителей внимание будет уделено более гибкому разделению детей на группы в зависимости от уровня подготовки и притязаний на результат экзамена. Больше внимания планируется уделять подготовке учителей к преподаванию на практикумах. Кроме того, обещают сделать более удобным расписание занятий. А для дальнейшего совершенствования проекта собираются создать экспертную рабочую группу.



Возможность для одиннадцатиклассников углубиться в изучение тех предметов, которые им нужны для сдачи ЕГЭ, повышает мотивацию, включенность, и главное, понижает тревожность, говорит доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук Александра Долгих. Проект дал школьникам важный опыт — умение эффективно действовать в новых условиях. Речь идет об объединении школьников по уровню подготовки. «Когда ты не знаешь человека, не знаешь того, кто рядом, и нужно в новой компании, в новой для тебя ситуации научиться этот материал воспринимать», — поясняет эксперт, комментируя первые итоги пилотного проекта.

Две волны пробных ЕГЭ без влияния на оценки, которые впервые провели в столице в этом учебном году, дали ребятам возможность адаптироваться к необычной для них ситуации. «Мы все понимаем, что ЕГЭ проходит в других школах, с другими педагогами, где рядом с тобой сидят другие люди», — напоминает Александра Долгих. Опыт пробных ЕГЭ тоже мог очень сильно повлиять в лучшую сторону на снижение стресса и тревожности, когда человек оказывается в какой-либо новой ситуации, поясняет доцент МГУ. Говоря о перспективах развития проекта, эксперт подчеркнула, что важно распределять ребят по группам таким образом, чтобы это повышало их мотивацию и включенность в изучение выбранных предметов.

Как устроен новый формат подготовки к ЕГЭ

Обучение старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ началось в 2022 году. К пилотному проекту присоединились 406 столичных школ, в которых учились около 43 тыс. одиннадцатиклассников — это 80% всех выпускников. В рамках проекта у них появились новые возможности подготовки.

Во-первых, гибкий учебный план. До 1 февраля завершилась часть предметов, изучаемых на базовом уровне. В оставшиеся четыре месяца одиннадцатиклассники сосредоточились на предметах, которые они выбрали для ЕГЭ, кроме профильных предметов и общих для всех литературы, математики, истории, обществознания и физической культуры.

Во-вторых, в учебное расписание последних четырех месяцев были включены практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. На них дети в группах со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли задания экзаменов без оценок и контрольных. Практикумы занимали не менее 40% учебного времени. Обязательным для всех стал практикум по русскому языку.

В-третьих, у детей впервые прошли две волны пробных ЕГЭ по всем предметам. Они не влияли на оценки в школе и проводились осенью и весной. Это помогло в реальных условиях оценить свои знания в динамике. Кроме того, такие тренировки помогли отрепетировать саму процедуру прохождения экзамена, снижая тем самым стресс и волнения во время реальной сдачи ЕГЭ.

Как сдать ЕГЭ без лишнего стресса

Новый формат подготовки к ЕГЭ включает в себя и борьбу со стрессом — одной из главных причин, которые мешают получить более высокие результаты на ЕГЭ. Для этих целей был запущен цикл открытых лекций известных специалистов в области психологии и работы со стрессом.

Лекции прошли на крупных городских площадках — в концертном зале «Известия Hall», центре современного искусства «Винзавод» и парке «Зарядье». Посетителями стали более 4 тыс. человек, онлайн-трансляции собрали более 500 тыс. просмотров, приводят данные столичные власти. Участники могли задать вопросы и получить персональный ответ. На площадках проведения каждой лекции более 300 детей и родителей получили консультацию городских психологов.

Как готовили педагогов

«Самое сложное, что удалось решить в системе московского образования, — это изменить психологию учителя. Вообще всегда самое сложное — это человеческий фактор: людям, которые работают по 25 и более лет в одном формате, очень трудно переходить к новому формату, к новым требованиям, которые ставят перед ними», — заявила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

10 тыс. педагогов прошли обучение по специальным программам повышения квалификации. На таких встречах особое внимание уделялось разбору заданий, которые вызывают затруднения у выпускников на ЕГЭ.

Также были созданы ресурсные центры для учителей по взаимообучению и обмену опытом.

Чем помогает МЭШ

В «Московской электронной школе» (МЭШ) для выпускников этого года стали доступны более 500 видеороликов с разборами заданий по каждому предмету и советами по управлению эмоциями и тайм-менеджменту на экзаменах. Специально для одиннадцатиклассников их записали лучшие педагоги города, выпускники прошлых лет и психологи.

Также в МЭШ добавили сервис «Экзамены» с большим набором материалов для самостоятельной подготовки.

МЭШ может индивидуально порекомендовать вузы и специальности для поступления. Рекомендации основаны на выбранных ребенком предметах и полученных баллах на ЕГЭ.

«Первые итоги [пилотного проекта] говорят о том, что дети, которые готовились к ЕГЭ по специальной программе, сдали экзамены значительно лучше, — подчеркнул Сергей Собянин. — И это не просто какая-то абстракция, это билет для поступления на бюджетные места в лучшие вузы нашей страны».