Д.Медведев поручил ввести систему госзаказов на выпускников вузов

Выступая сегодня на заседании Государственного совета, которое было посвящено вопросу "О молодежной политике в Российской Федерации", глава государства заявил, что поручит правительству вместе с регионами проработать введение в России системы госзаказа на выпускников вузов.

Президент отметил, что среди специалистов существуют различные точки зрения на такое предложение. "Первые исходят из того, что это необходимо сделать, особенно в период кризиса, а вторые говорят о том, что это возврат к плановому распределению специалистов, которое было в советские времена, и в условиях нынешней экономики это невозможно", - подчеркнул Д.Медведев, предложив участникам Госсовета "еще раз этой проблемой озаботиться".

Напомним, что по последним прогнозам Росстата, к числу ищущих работу этим летом прибавится от 43,5% до 57,5% выпускников российских вузов, в абсолютных цифрах это 258-342 тыс. человек. На состоявшемся на прошлой неделе заседании совета союза ректоров министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко пообещал, что в 2009г. будет увеличено количество бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, будут расширены программы переподготовки специалистов, часть из них будет финансироваться государством.