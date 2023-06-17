Умер более 15 лет возглавлявший Тамбовскую область Олег Бетин

Бетин руководил Тамбовской областью в 1995-м и 1999-2015 годах. Он дважды побеждал на губернаторских выборах, а затем его еще дважды избирали местные депутаты по представлению президентов

Олег Бетин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73 году жизни, сообщает местный портал «ПроТамбов». У него было онкологическое заболевание.

Бетин был главой Тамбовской области в 1995-м и с 1999-го по 2015 год, он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил председатель областной думы Александр Никитин, после его ухода в Совет Федерации регион возглавил Максим Егоров, до этого занимавший пост главного жилищного инспектора России.

Бетин родился в Тамбове в 1950 году. Он учился в местном институте химического машиностроения (сейчас это Тамбовский государственный технический университет, ТГТУ), был аспирантом Московского научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова, а также получил образование в Российско-американской школе бизнеса и административного управления при ТГТУ.

В 1972-1981 годах Бетин работал в научно-исследовательском институте химикатов для полимерных материалов. С 1981 года началась его карьера в административных структурах Тамбовской области. Через десять лет он получил пост замглавы администрации региона, в 1995-м стал главой.

В 1996-1998 годах Бетин руководил Федеральным казначейством по Тамбовской области, в 1998-1999-м был полномочным представителем президента в регионе.

В декабре 1999 года Бетин победил на губернаторских выборах и повторно одержал победу в 2003-м. В 2005 году его по представлению президента Владимира Путина выбрали главой администрации местные депутаты (так как в 2004 году были отменены прямые выборы руководителей регионов). В 2010-м Бетин снова занял губернаторский пост, уже по представлению президента Дмитрия Медведева.

Среди наград экс-главы Тамбовкой области — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Почета и др.