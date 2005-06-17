В Калифорнии прозошло третье за последние дни землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Информации о пострадавших не поступало.

По данным сейсмологической службы страны, подземные толчки произошли в 13:53 по местному времени (23:53 мск), передает АР. Эпицентр землетрясения находился близ населенного пункта Юкайпа, восточнее Лос-Анджелеса. Это уже третье землетрясение в Калифорнии за последние несколько дней.

Напомним, 13 июня в штате произошло землетрясение силой 5,2 балла, 15 июня - 7,0 баллов. Эпицентр подземных толчков, сотрясших Калифорнию 15 июня, находился на дне Тихого океана примерно в 130 км от побережья. Сейсмологи даже предупредили об угрозе возникновения цунами, однако все обошлось.

Соседний материк – Южную Америку также на днях серьезно тряхнуло. Землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера произошло 14 июня вблизи северного побережья Чили. Эпицентр подземных толчков находился в 1,8 тыс. км к северу от Сантьяго и в 110 км к северо-востоку от г.Икике. В районе поражения практически нет крупных населенных пунктов - преимущественно там расположены горные деревни. Однако не менее 11 человек погибли, множество получили ранения, разрушено около 60% домов.

Отметим, что силу землетрясений (специалисты предпочитают называть эту величину магнитудой) обычно измеряют с помощью шкалы, которую в 1935 году предложил американский сейсмолог Чарльз Френсис Рихтер. Ее определяют как десятичный логарифм отношения максимальной амплитуды волн данного землетрясения к амплитуде волн землетрясения, которое принято за эталонное. Это означает, что амплитуда сейсмических волн землетрясения силой в 6 баллов рихтеровской шкалы в 10 раз больше амплитуды пятибалльного землетрясения.

Магнитуды самых мощных зарегистрированных сейсмических катаклизмов превышают 9 баллов (например, сила подводного землетрясения, которое в 1964 году произошло неподалеку от Аляски, составила 9,2 балла). Магнитуда первого толчка иранского землетрясения (г.Бам) в 2003г. равнялась 6,9 балла, а второго - 5,3 балла. Магнитуда подводного землетрясения в ЮВА 26 декабря 2004г. достигла 9 баллов.