СК пришел с обысками в ЧОП не пропустивших Бастрыкина охранников

В офисе частной охранной компании, сотрудники которой не пустили главу СКР на стройплощадку в Санкт-Петербурге, прошли следственные действия. Следователи изъяли в Росгвардии документы, касающиеся ЧОП

Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Во вторник, 16 мая, следователи из Центрального аппарата СКР проводили следственные действия в офисе частной охранной организации «Агис», силовиков в первую очередь интересовала документация, касающаяся лицензирования сотрудников, их должностных полномочий и документации, регулирующей применение ими оружия и спецсредств. Об этом РБК сообщил источник в СКР и подтвердил источник, близкий к Росгвардии.

Раннее о вопросах следствия к ЧОПу сообщало издание «Фонтанка» и телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ. РБК направил запросы в пресс-службу СКР и в офис компании «Агис».

«Следователи произвели выемку финансовой документации и контрактов с сотрудниками ЧОПа», — рассказал собеседник. По его словам, следственные действия проводились в офисе в Саперном переулке в Санкт-Петербурге. Источник отметил, что также следователи произвели выемку документов, связанных с деятельностью компании «Агис», в местном управлении Росгвардии. По информации «Фонтанки», у ЧОП было изъято оружие.

В воскресенье, 14 мая, в 8 утра глава СКР Александр Бастрыкин пытался в штатском и без охраны попасть на строительную площадку северного намыва на Васильевском острове. Строительные работы на объекте ведет «Группа ЛСР». Охрана не пропустила главного следователя страны, но, спустя час, Бастрыкин приехал на объект в сопровождении следователей местного управления СК и сотрудников ОМОН.

Бастрыкин решил осмотреть стройплощадку после того, как местные жители попросили его остановить строительные работы, а «ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа», объяснили в СК.

Video

В базе данных «Спарк» говорится, что руководителем ЧОПа является Андрей Лаптев. В компании работают более 300 сотрудников. В прошлом году ее доходы составили 499,1 млн. руб. Кроме петербургских ООО «ЧОО «Агис» и «ЧОО «Агис 2» есть еще одноименное предприятие в Москве и Екатеринбурге. По данным СПАРК, в питерской компании с 2012 года 13 раз проводились проверки Росгвардией, Рострудом и МВД. В 2017 году Роструд выявил десять нарушений — сотрудники ЧОПа не были отстранены от работы из-за непрохождения обязательного психиатрического освидетельствования, с ними не проводился инструктаж по охране труда, также в компании были обнаружены нарушения, связанные с выплатой заработной платы.

По результатам утренней воскресной проверки главы Следственного комитета было возбуждено два уголовных дела: превышение полномочий сотрудниками охранного предприятия (ст. 203 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и еще одно дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) было возбуждено еще в начале мая.

Все три дела были отменены Генеральной прокуратурой, но затем снова возбуждены следователями СК.

По данным «Фонтанки», вещественным доказательством по делу о нарушении экологических требований при строительстве и по превышению должностных полномочий со стороны сотрудников Смольного проходит территория намыва. В связи с этим доступ на территорию ограничен, а работы приостановлены.

В «Группе ЛСР» заявили, что во время работ проходили неоднократные проверки, в том числе со стороны СК. «Перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение», — сказали в компании.

Следственный комитет сообщил в своем телеграмм-канале, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ лицами из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор». По информации СК, во вторник следователи и криминалисты ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с экспертами Судебно-экспертного центра СК проводили осмотр места в Василеостровском районе, где накануне было зафиксировано выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ. Также СК сообщал, что будет установлен ущерб, причиненный в ходе строительных работ.