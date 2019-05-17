В Москве предложили автомобилистам отложить поездки из-за дорожных работ

Центр организации дорожного движения сообщил в своем Twitter-аккаунте о пробках в Москве вечером 17 мая и предложил автомобилистам отложить поездки до 20:00.

«А что у нас сегодня? Пятница! Это значит, что все едут на дачи (погода крутая), поэтому плотно на вылетных в сторону области. Еще дорожники копают на Волоколамке в районе МКАД, на Люблинской улице и в центре. Лучше всего отложить поездки до 20:00 тем, кто еще не выехал. Будет попроще», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:40 17 мая пробки на дорогах столицы оцениваются в 8 баллов.

В феврале 2019 года начались работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе.