Доходы Трампа в 2018 году превысили $420 млн

В 2018 году Дональд Трамп, по некоторым оценкам заработал от $420 млн до $479 млн.

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В 2018 году доходы президента США Дональда Трампа упали по сравнению с предыдущим годом, пишут Bloomberg и CNN со ссылкой на финансовую выписку главы государства, которую опубликовало Управление правительственной этики. Прибыль была недополучена, в частности, с курорта Мар-о-Лаго, где расположено личное поместье Трампа.

Общий размер доходов президента США издания оценивают по-разному, поскольку в документе отсутствуют точные цифры. Размер дохода указан в виде диапазона сумм. В результате Bloomberg оценивает доход президента в не менее чем $421 млн, CNN — $434 млн. Оба издания отмечают, что это меньше, чем в 2017 году, когда президент получил не менее $450 млн дохода.

Общий список активов Трампа насчитывает 551 позицию. Туда входит недвижимость, ценные акции, компании. Так, курорт Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде получил доход в 22,7 млн долларов, что немного меньше, чем в прошлом году — порядка $25,1 млн.

В январе 2019 года президент США заявлял, что его избрание на пост президента принесло ему большие финансовые потери. «Я потерял огромное количество денег, выполняя эту работу», — сказал он, добавив, что не нуждается в деньгах.

NYT также отмечает, что политические факторы могли оказать влияние на финансовые показатели миллиардера и хозяина Белого дома. «Радикальная политика господина Трампа и все более сильные столкновения с демократами лишили его некоторых потенциальных клиентов, особенно в таких городах, как Чикаго, где высок уровень поддержки демократов», — пишет газета. Сыновья Трампа, управляющие его бизнес-империей отказались от расширения некоторых направлений бизнеса, в том числе открытия новых гостиниц в США. Причиной этого они называли сложный политический климат.