Новым тренером сборной России по футболу стал Дик Адвокат

Новым главным тренером сборной России по футболу стал голландский специалист Дик Адвокат. Об этом было объявлено в ходе конференции РФС в Ростове-на-Дону.

На этом посту именитый наставник сменил своего соотечественника Гуса Хиддинка, который проработал с российской футбольной командой четыре года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

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