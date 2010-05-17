Новым тренером сборной России по футболу стал Дик Адвокат
Общество, 17 мая 2010, 11:47
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Новым тренером сборной России по футболу стал Дик Адвокат
Новым главным тренером сборной России по футболу стал голландский специалист Дик Адвокат. Об этом было объявлено в ходе конференции РФС в Ростове-на-Дону.
На этом посту именитый наставник сменил своего соотечественника Гуса Хиддинка, который проработал с российской футбольной командой четыре года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали чемпионата Европы-2008.