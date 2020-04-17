В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков

Сбой произошел в работе Единой диспетчерской службы, с помощью которой жители могут получить электронный пропуск. Пока ее не починят, нарушителей самоизоляции в Липецкой области фиксировать не будут

Фото: Администрация Города Липецка / youtube.com

С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.

Чтобы получить пропуск, нужно позвонить по номеру Единой диспетчерской службы (ЕДС). После того как житель введет с телефона данные, код ему пришлют по СМС или продиктуют.

Однако, как сообщил оперативный штаб, в работе ЕДС произошли сбои, и, пока их не устранят, фиксировать нарушителей режима самоизоляции в области не будут, передает «Липецкое время».

Информацию, что нарушения не будут регистрировать, пока не починят систему, подтвердили и в региональной администрации, сообщил «Коммерсантъ». В мэрии уточнили, что вскоре планируется увеличить мощность ЕДС с 350 до 1 тыс. принимаемых звонков одновременно, а также расширить число сотрудников службы с 15 до 45 человек.