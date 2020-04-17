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Пандемия коронавируса ,  
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В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков

Сбой произошел в работе Единой диспетчерской службы, с помощью которой жители могут получить электронный пропуск. Пока ее не починят, нарушителей самоизоляции в Липецкой области фиксировать не будут
Фото: Администрация Города Липецка / youtube.com

С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.

Чтобы получить пропуск, нужно позвонить по номеру Единой диспетчерской службы (ЕДС). После того как житель введет с телефона данные, код ему пришлют по СМС или продиктуют.

Однако, как сообщил оперативный штаб, в работе ЕДС произошли сбои, и, пока их не устранят, фиксировать нарушителей режима самоизоляции в области не будут, передает «Липецкое время».

Информацию, что нарушения не будут регистрировать, пока не починят систему, подтвердили и в региональной администрации, сообщил «Коммерсантъ». В мэрии уточнили, что вскоре планируется увеличить мощность ЕДС с 350 до 1 тыс. принимаемых звонков одновременно, а также расширить число сотрудников службы с 15 до 45 человек.

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Электронный пропуск жители указанных городов должны оформлять для похода в ближайший магазин, аптеку или на почту, для поездки на дачу или к недееспособным родственникам, а также для посещения больниц и ветклиник. Ежедневно на одного человека выдается не более двух пропусков.

Местные депутаты и оппозиционеры раскритиковали такой пропускной режим. В региональном обкоме КПРФ заявили о планах обжаловать нововведение в суде, а член «Единой России» Александр Соколов отметил, что идентификация людей по цифровому коду унижает человеческое достоинство, пишет «Коммерсантъ».

По информации оперативного штаба, в Липецкой области зарегистрировано 108 случаев заражения. 29 человек выздоровели, смертей от коронавируса не было.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Липецкая область, пропуск
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