Умерла сыгравшая главную роль в фильме «Июльский дождь» актриса Уралова

Главную роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь» Евгения Уралова сыграла в 1966 году, более 40 лет актриса играла на сцене театра Ермоловой

Евгения Уралова (Фото: ermolova.ru)

На 80-м году жизни умерла заслуженная артистка России Евгения Уралова, говорится в сообщении Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой, в котором актриса прослужила более 40 лет (с 1965 года).

«Это огромная потеря для всех нас. Ее имя навсегда останется в истории русского искусства, Ермоловского театра, в нашей памяти, в наших сердцах», — говорится в сообщении, подписанном худруком и директором театра Олегом Меньшиковым.

Уралова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, в театре Ермоловой исполняла роли в таких спектаклях, как «Мэри Поппинс», «Бег», «Вся королевская рать», «Утиная охота» и др. В 1994 году указом президента России Бориса Ельцина ей «за заслуги в области театрального искусства» было присвоено звание заслуженной артистки.

В 1966 году Уралова сыграла главную роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь», на съемках которого познакомилась с Юрием Визбором. В 1967 году он стал ее третьим мужем, однако позднее супруги развелись.

После «Июльского дождя» Уралова снялась еще в нескольких десятках фильмов, среди которых были и такие известные, как «Аты-баты, шли солдаты...», «Случай в квадрате 36–80», а также сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Дети Арбата».