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Победителем World Press Photo 2019 стал снимок протестов в Судане

Главный приз достался японскому фотографу Ясуёси Тиба, которая снимала протесты в Судане против режима Омара аль-Башира

Жюри международного конкурса фотографии World Press Photo определили лауреатов конкурса в 2019 году. Об этом объявлено на сайте конкурса.

В категории «Фотография года» победила японский фотограф Ясуёси Тиба. Она фотографировала акции протеста в Судане, которые начались в декабре 2018 года. Протестующие требовали отстранения от власти президента страны Омара аль-Башира. В апреле 2019 года аль-Башир ушел в отставку в результате военного переворота. Однако протесты продолжились и в результате вооруженного подавления акций погибло более 100 человек.

Лучшей фотоисторией года была признана работа фотографа Романа Лорендо о молодых жителях Алжира — выходцах из фанатского движения «ультрас», которые участвуют в протестах против безработицы в стране. «Они молоды, но они устали от этой ситуации, и они просто хотят жить, как все остальные», — рассказывал Лорендо о героях своей фотоистории.

В категории «Современные проблемы» среди одиночных фотографий жюри наиболее высоко оценило работу Никиты Терешина из Берлина, на которой он запечатлел как участник международной выставки вооружений IDEX уносит гранатометы после окончания выставочного дня.

Лучшие снимки 2019 года по версии World Press Photo. Фотогалерея
Фотогалерея 

Среди фотоисторий в «Современных проблемах» лучшими стали работы Лоренцо Тугноли, которые он сделал для The Washington Post. Тугноли снимал боевиков граппировки «Талибан», которая признана террористической в России и запрещена.

Лучшей одиночной фотографией в категории «Окружающая среда» стал снимок белого медведя и его детеныша в центральной части Северного океана. Фотографию сделала фотограф Эстер Хорвац для The New York Times.

В той же категории лучшей фотоисторией была признана серия снимков «Конец мусора» Луки Локателли для National Geographic. На снимках изображен завод в Дании по переработке мусора, который производит из отходов энергию.

Конкурс World Press Photo проводится с 1955 года. Работы победителей конкурса после объявления результатов демонстрируют на выставке, которую могут посетить все желающие. Фотографии для участия в конкурсе представляются в девяти номинациях.

Автор: Мария Лисицына
Теги: World Press Photo, конкурс
Материалы по теме
Снимок с протеста в Венесуэле выиграл конкурс World Press Photo
Общество
Лучшие снимки 2018 года по версии World Press Photo
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