Победителем World Press Photo 2019 стал снимок протестов в Судане

Главный приз достался японскому фотографу Ясуёси Тиба, которая снимала протесты в Судане против режима Омара аль-Башира

Жюри международного конкурса фотографии World Press Photo определили лауреатов конкурса в 2019 году. Об этом объявлено на сайте конкурса.

В категории «Фотография года» победила японский фотограф Ясуёси Тиба. Она фотографировала акции протеста в Судане, которые начались в декабре 2018 года. Протестующие требовали отстранения от власти президента страны Омара аль-Башира. В апреле 2019 года аль-Башир ушел в отставку в результате военного переворота. Однако протесты продолжились и в результате вооруженного подавления акций погибло более 100 человек.

Лучшей фотоисторией года была признана работа фотографа Романа Лорендо о молодых жителях Алжира — выходцах из фанатского движения «ультрас», которые участвуют в протестах против безработицы в стране. «Они молоды, но они устали от этой ситуации, и они просто хотят жить, как все остальные», — рассказывал Лорендо о героях своей фотоистории.

В категории «Современные проблемы» среди одиночных фотографий жюри наиболее высоко оценило работу Никиты Терешина из Берлина, на которой он запечатлел как участник международной выставки вооружений IDEX уносит гранатометы после окончания выставочного дня.