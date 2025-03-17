Петербургского криминального авторитета Кулибабу приговорили к 10 годам

Владимир Кулибаба, которого называют одним из лидеров крупнейшего организованного преступного сообщества Петербурга «могиловского», был задержан в декабре 2021 года. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии

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Санкт-Петербургский городской суд приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего президента Федерации вольной борьбы города Владимира Кулибабу за организацию двойного убийства и покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Владимира Кулибабу и его соратников Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, которые также предстали перед судом, задержали в декабре 2021 года. Все трое обвинялись в убийстве криминального авторитета Игоря Савина (Кувалда) и его охранника, сотрудника милиции Кирилла Угольникова. Они были расстреляны из автоматов в августе 1993 года.

По данным следствия, обвиняемые с начала 1990-х годов были участниками преступного сообщества Константина Яковлева (Кости Могилы). Именно Кулибаба, как считают в органах, был правой рукой Могилы, а после его убийства в мае 2003 года сам возглавил преступную группировку.

Впервые экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали в ноябре 2010 года по обвинению в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако в 2012 году присяжные признали его невиновным, и суд утвердил оправдательный приговор.

После задержания в декабре 2021 года Кулибабе предъявили обвинение в организации убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и поместили в СИЗО. Сторона обвинения просила назначить ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет в исправительной колонии общего режима.

«Присяжные виновность Кулибабы посчитали доказанной, как и виновность Мотыля, который, согласно вердикту, заслуживает снисхождения. Карпинского признали присяжные причастным только к участию в банде, однако дело в этой части было прекращено в связи с истечением сроков давности», — говорится в пресс-релизе судов Петербурга.

Коллегия присяжных сочла, что Анатолий Мотыль участвовал как пособник. Однако суд оправдал его «в связи с непричастностью к совершенным преступлениям, признав за ним право на реабилитацию», уточняет пресс-служба судов. Оправдан был и Владимир Карпинский. Следствия утверждало, что именно он исполнил роль киллера, однако присяжные с этим не согласились.