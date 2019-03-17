Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске

Предприниматель упал с девятого этажа. Местные издания утверждают, что в последнее время он сталкивался с проблемами из-за крупных долгов

Фото: Страница Алексея Корнакова в Facebook

Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков был найден мертвым, сообщает «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации Следственного комитета, он выпал с девятого этажа.

О гибели предпринимателя со ссылкой на источники сообщает также издание «Сибкрай». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и начали проверку случившегося.

На момент смерти Корнакову было 46 лет. Бизнесом он занимался с начала 1990-х годов. Он был основателем агрокомплекса «Емельяновский» и холдинга «Расцветай», который реализовывал линейку одноименной продукции. На сайте компании утверждается, что продукция «Расцветай», в том числе «концентрат молодости», нацелены на борьбу со стрессами и последствиями плохой экологии.

«Сибкрай» со ссылкой на собеседников в деловых кругах утверждает, что в последнее время предприниматель сталкивался с проблемами из-за крупных долгов.

«НДН.инфо» отмечает, что в ноябре 2018 года Алексей Корнаков заложил машину «Майбах». Уже в декабре Корнаков стал фигурантом общественного скандала из-за банкета в здании Театра оперы и балета Новосибирска, на который он пригласил артиста Леонида Агутина. Столы для торжества были установлены на сцене театра.