Жена вратаря Вячеслава Малафеева погибла в ДТП

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Bentley, в котором погибла женщина. Как РБК сообщил источник в правоохранительных органах Северной столицы, инцидент произошел около 05:30 мск на Приморском проспекте.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил рекламный щит .

За рулем машины находилась супруга вратаря "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева – Марина Малафеева, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Марина Малафеева, жена нашего вратаря Вячеслава Малафеева, погибла сегодня ночью в ДТП на Приморском проспекте. Мы приносим самые искренние и глубокие соболезнования Славе и всей семье", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Зенита".

По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла супруга вратаря футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева Марина Малафеева, еще один человек получил тяжелые травмы.

Как РБК сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, еще один человек, находившийся в автомобиле во время ДТП, получил серьезные травмы. По некоторым данным, при аварии пострадал друг М.Малафеевой, известный музыкант.