На востоке Москвы в ДТП попал Mercedes, которым ранее пользовался Евкуров

Mercedes попал в аварию на востоке Москвы, пострадали два человека. Два года назад этот же Mercedes попал в другое ДТП, тогда пострадали мать с ребенком, пишет ТАСС

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Автомобиль Mercedes-Benz Минобороны России на востоке Москвы столкнулся с другой иномаркой, которая после этого вылетела на тротуар и сбила женщину. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах

«ДТП произошло на Первомайской улице. Автомобили Volvo и Mercedes-Benz в ходе движения столкнулись, после чего Volvo выехала на тротуар и сбила 60-летнюю женщину», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ДТП также пострадал водитель Volvo. «Автомобиль Mercedes-Benz ехал с включенными спецсигналами. Предварительно [установлено, что] он принадлежит Минобороны», — добавил он. Mash и Baza пишут, что ранее машиной пользовался замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что им информация о ДТП не поступала.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента транспорта Москвы, направил запрос в Минобороны.

В 2020 году, по данным источника ТАСС, этот автомобиль уже попадал в ДТП. Тогда он столкнулся с японским кроссовером Nissan Qashqai, который вылетел на тротуар и сбил коляску с ребенком.