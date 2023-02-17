На востоке Москвы в ДТП попал Mercedes, которым ранее пользовался Евкуров
Автомобиль Mercedes-Benz Минобороны России на востоке Москвы столкнулся с другой иномаркой, которая после этого вылетела на тротуар и сбила женщину. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах
«ДТП произошло на Первомайской улице. Автомобили Volvo и Mercedes-Benz в ходе движения столкнулись, после чего Volvo выехала на тротуар и сбила 60-летнюю женщину», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ДТП также пострадал водитель Volvo. «Автомобиль Mercedes-Benz ехал с включенными спецсигналами. Предварительно [установлено, что] он принадлежит Минобороны», — добавил он. Mash и Baza пишут, что ранее машиной пользовался замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что им информация о ДТП не поступала.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента транспорта Москвы, направил запрос в Минобороны.
В 2020 году, по данным источника ТАСС, этот автомобиль уже попадал в ДТП. Тогда он столкнулся с японским кроссовером Nissan Qashqai, который вылетел на тротуар и сбил коляску с ребенком.
Евкуров на посту замминистра курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил. Эту должность он занял в июне 2019 года, тогда же президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. До этого Евкуров с октября 2008 года руководил Ингушетией.