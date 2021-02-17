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Как выглядит извержение вулкана Этна на Сицилии. Видео
На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Столб дыма и пепла поднялся более чем на 1 км. Из-за извержения закрыли местный аэропорт.
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