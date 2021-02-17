СК завел дело о мошенничестве с программами допобразования в Москве

В Следственном комитете возбуждено дело о мошенничестве сотрудников Московского политехнического университета, которые, по версии следствия, получили из бюджета 3,6 млн руб. за обучение предпенсионеров. Но такого обучения не было

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В январе этого года старшим следователем по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении группы лиц из Московского политехнического университета. Дело возбудили на основании материалов проверки одного из отделов управления ФСБ по Москве и Московской области. Об этом РБК рассказал источник в Следственном комитете и подтвердил другой источник, знакомый с материалами расследования.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Московского политеха подделывали отчетность по программам дополнительного обучения людей предпенсионного возраста и получали за невыполненные услуги бюджетные деньги от союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Worldskills Russia)» в общей сумме около 3,6 млн руб., рассказал источник в СКР. За преступления такого рода Уголовный кодекс предусматривает ответственность до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета, ФСБ, а также в Московский политех. В департаменте коммуникаций Worldskills Russia РБК сообщили, что руководству организации о возбуждении данного уголовного дела неизвестно, опрос сотрудников по этому делу не проводился.

О чем говорится в деле

В материалах уголовного дела, в котором пока один эпизод, говорится, что в 2019 году между Московским политехническим университетом и Worldskills Russia был заключен договор на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста. Это было сделано в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 по 2020 год, говорится в материалах дела.