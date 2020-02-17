Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

По неофициальной информации лайнер сменил курс из-за технической неисправности

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву. По данным Flightradar, Boeing 777, покинувший аэропорт в 2:00 по местному времени, некоторое время кружил в районе Уфы, а затем отправился на запад.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на уфимский аэропорт, лайнер был перенаправлен в Шереметьево, где и должен приземлиться после 5:00 мск.

Источник агентства «Интерфакс» в авиакомпании Nordwind сообщил, что смена курса произошла по техническим причинам. На борту лайнера сработал датчик неисправности одной из систем, а потому было решено сделать остановку в Москве.

Информации о том, когда самолет отправится в Таиланд, пока не поступало.