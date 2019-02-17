В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на территории предприятия «Северная Пуща» (Дитятковское лесничество) около села Бычки. К настоящему времени пожар локализован.

В ликвидации пожара было задействовано 18 человек и 3 единицы техники. Из них от ГСЧС —12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате радиоактивного заражения пришлось полностью эвакуировать 115 тыс. человек из 30-километровой зоны вокруг станции, включая город Припять с населением 47 тыс. человек. Частичному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии. В частности, были загрязнены территории 19 российских регионов с населением 2,9 млн человек. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек, из которых 165 тыс. стали инвалидами. К 1988 году был построен первый саркофаг над четвертым энергоблоком. В 2016 году завершилось сооружение новой оболочки, или конфайнмента, над энергоблоком, где произошел выброс, в постройке которого участвовал международный консорциум. Станция была полностью остановлена в 2000 году.