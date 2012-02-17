"Летучий голландец" Г.Хиддинк возглавил "Анжи"

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с голландским специалистом, заслуженным тренером России, бывшим наставником клуба "Челси", национальных сборных РФ и Турции Гусом Хиддинком. Контракт с голландским специалистом рассчитан на полтора года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Также Г.Хиддинк займет пост вице-президента по развитию клуба.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как заявил сам тренер, он обсуждал с "Анжи" возможность заключения контракта в конце прошлого года, поэтому принял решение быстро. "Я рад, что получил возможность работать не просто в футбольной команде, а работать с друзьями, которые и пригласили меня сюда", - добавил Г.Хиддинк.

"Особенно ценно для меня то, что клуб строит серьезные планы по развитию футбола в республике. Это не менее важно, чем спортивный результат главной команды, я собираюсь уделять этому направлению особое внимание", - подчеркнул тренер. "Знаю об амбициях акционера, клуба, болельщиков, об этом сейчас известно всему миру. Постараюсь сделать все, чтобы игра команды соответствовала этим амбициям", - подытожил голландец.

Г.Хиддинк родился 8 ноября 1946г. Тренировал сборную Нидерландов на чемпионате мира во Франции в 1998г., затем руководил сборной Южной Кореи. Сборная Австралии под началом специалиста показала замечательную игру на мундиале 2006г. После этого "летучий голландец", как его назвали фанаты, встал у руля сборной России, которая показала на европейском чемпионате лучшие за 20 лет результаты, завоевав бронзовые медали.

По неподтвержденной информации, гонорар специалиста в "Анжи" составит 15 млн евро за полтора года.