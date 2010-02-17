Е.Плющенко: Я выдержал поединок с самим собой
Общество, 17 фев 2010, 11:19
0
Е.Плющенко: Я выдержал поединок с самим собой
Российский фигурист Евгений Плющенко, занявший первое место по итогам короткой программы на Олимпиаде, в интервью радиостанции "Маяк" заявил, что выдержал поединок с самим собой.
По словам спортсмена, он специально похудел для состязаний в Ванкувере до 68 кг. Однако, как отметил сам фигурист, он даже несколько переусердствовал.
"Для меня это немножко сегодня было тяжело, потому что даже на разминке почувствовал такую легкость, а ноги какие-то были... ну просто не мои", - заявил спортсмен.
Помимо этого, Е.Плющенко отметил серьезный психологический прессинг на фоне критического положения сборной России с медалями: от него ждут только золота.
Напомним, по итогам короткой программы Е.Плющенко занял первое место в итоговом протоколе, однако судьба олимпийского золота Ванкувера решится в произвольной программе. Ее трансляция начнется 18 февраля в 4:00 мск.