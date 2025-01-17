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Директор по продажам производителя масла «Благо» покончил с собой

Директор по продажам группы команий «Благо» Хайдин покончил с собой
Александр Хайдин
Александр Хайдин (Фото: Александр Хайдин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Топ-менеджер группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил «РИА Новости» источник в оперативных службах. Сейчас его данные на сайте компании отсутствуют, однако, как свидетельствует сохраненная копия сайта группы, на 12 января 2025 года Хайдин числился директором по продажам.

О его смерти также сообщает «Фонтанка». По данным издания, Хайдин совершил самоубийство после вызова в экономическую полицию, вызов был связан с материалом о взятке в $100 тыс. китайским бизнесменам.

Правоохранителям стало известно о смерти Хайдина днем 15 января, сообщил источник «РИА Новости». Заявление поступило в полицию Выборгского района города. Управляющий местного СНТ сообщил в МВД, что тело Хайдина обнаружено в гараже.

Собеседник агентства рассказал, что жена Хайдина попросила управляющего садоводства проверить, почему ее муж не выходит на связь.

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