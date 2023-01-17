Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО

Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. При этом он разрешает использовать электронную аппаратуру для надзора в следственных изоляторах

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На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесен законопроект «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В сопроводительной документации к закону, подготовленному Министерством юстиции России, говорится, что он направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года (утверждена правительством в апреле 2021 года). Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

Законопроект, который в том числе разрешает использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей, согласован причастными к его реализации ведомствами, в том числе ФСБ, Минобороны, ФСИН. Выделения дополнительных бюджетных средств при этом не потребуется.

РБК направил запрос в аппарат правительства и в пресс-службу Министерства юстиции.

Что меняет законопроект

Содержащиеся в законопроекте поправки предполагают следующее.

Внесение в федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нормы, разрешающей использовать в следственных изоляторах аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора; при этом администрация обязана уведомлять о применении таких средств под расписку. В пояснительной записке говорится, что сейчас закон разрешает руководству исправительных учреждений применять электронный надзор за заключенными и осужденными на принудительные работы для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений порядка и в целях получения информации об их поведении; аналогичную практику предлагается ввести и для тех, кто находится под следствием.

Внесение изменений, предусматривающих сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого. Сейчас закон не устанавливает основания для снятия таких взысканий, и суды, рассматривая вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных или о замене неотбытой части наказания более мягким, учитывают взыскания, которые те получили, еще будучи под следствием. В частности, если обвиняемый или подозреваемый попал в карцер, то информация об этом хранится в его личном деле и после отправки в колонию, и шансы на условно-досрочное освобождение сильно падают. Законопроект предусматривает, что подозреваемый или обвиняемый будет считаться не имеющим взыскания, если в течение года он не получит новое. Также законопроект вводит для «стимулирования социально полезного поведения» такие меры поощрения, как благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, денежную премию за лучшие показатели в работе, дополнительный просмотр фильма или поход в спортзал для подозреваемых или обвиняемых несовершеннолетних.

Внесение поправок в статьи Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся уже осужденных граждан. Действующее законодательство не предусматривает процедуру, по которой заключенный, если он является злостным нарушителем, может избавиться от этого статуса — он будет иметь его до конца срока. Согласно законопроекту, злостный нарушитель перестает быть таковым, если в течение года он не получит новое взыскание либо его поощрят досрочным снятием ранее наложенного взыскания.

Увеличения размера денежных средств, которые осужденные могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости — до уровня, эквивалентного инфляции за период с 2016 по 2021 год.

Увеличение нормы площади, приходящейся в исправительных центрах на одного осужденного на принудительные работы, с четырех до пяти квадратных метров. Также этой категории осужденных разрешат проживать с семьей на арендованной или собственной жилой площади, но в пределах муниципалитета, в котором расположен исправительный центр.

Увеличение возраста ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с 3 до 4 лет. В пояснительной записке указано, что сейчас в заключении женщины могут иметь при себе детей в возрасте до 3 лет. После этого ребенок по решению органов опеки направляется в детские учреждения, не относящиеся к системе ФСИН. Как говорится в пояснительной записке, эта мера поспособствует сохранению родственных связей, а кроме того стимулирует выполнение женщиной обязанности по воспитанию ребенка и формирует законопослушное поведение, способствует ее ресоциализации после освобождения.

Статистика ФСИН По данным ФСИН, которые приведены в пояснительной записке к законопроекту, говорится, что в первом полугодии 2022 года к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах, были применены взыскания в виде выговора 46,2 тыс. раз (в 2021 — 132,1 тыс. раз, в 2020 — 316,1 тыс. раз, в 2019 году — 303 тыс. раз), в виде выдворения в карцер — 6,9 тыс. раз (в 2021 — 15,6 тыс. раз, в 2020 — 33 тыс. раз, в 2019 — 33,7 тыс. раз). В 2021 году было вынесено 7,1 тыс. судебных решений об отказе в условно-досрочном освобождении (в 2020 — 7,6 тыс. решений). В 2021 году было принято 8,2 тыс. судебных решений об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом с учетом наличия взысканий (в 2020-м — 7,9 тыс. решений). По данным ФСИН, в первом полугодии 2022 года количество осужденных, совершивших злостные нарушения, составило 6,7 тыс. человек (в 2021-м — 15,5 тыс. человек, в 2020-м — 16,2 тыс. человек, в 2019-м — 15,9 тыс. человек).

Насколько значимы эти поправки

Глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев видит положительную сторону в поправках, касающихся изменения системы взысканий. «По поводу взысканий пленум Верховного суда уже давал разъяснения, что их наличие у осужденных не является основанием для отказа в условно-досрочном освобождении, — говорит он. — Однако на практике суды всегда при принятии решения о досрочном освобождении ориентируются именно на личное дело и наличие взысканий в нём».

Юрист организации «Русь сидящая» (включена в реестр НКО-иноагентов) Алена Савельева считает, что изменения, содержащиеся в новом законопроекте, не приведут к реальному смягчению условий содержания в местах содержания под стражей или исправительных учреждениях. В частности, повышение лимита средств с личного счета заключенного, которые можно потратить на приобретение продуктов и вещей первой необходимости, лишь слегка компенсирует инфляцию. «Для реальной пользы необходимо отрегулировать цены в магазинах ФСИН», — уверена Савельева.

По ее мнению, поправки, касающиеся электронного надзора, носят отчасти формальный характер. «На практике никто никогда не предупреждает заключенных о том, что установят наблюдение. Когда администрации надо, то видеорегистраторы работают, а когда надо правозащитникам, то нет», — говорит юрист. Савельева также отмечает, что и сейчас в исправительных учреждениях нередко разрешают осужденным матерям оставлять при себе детей до 4 лет, а изменение нормы площади для помещенных в исправительные центры малосущественно. «За мою практику никто не жаловался на переполненность исправительных центров», — говорит Алена Савельева.

