Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов Общество, 19:57 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 19:54 Умер музыкальный продюсер Фил Спектор Общество, 19:50 Российская конькобежка завоевала серебро на чемпионате Европы Спорт, 19:48 Партия на двоих: Денис Родькин и Элеонора Севенард о классике балета РБК Cтиль и Louis Vuitton, 19:05 Захарова рассказала о сообщениях от сторонников Трампа Политика, 19:02 Во Внуково начались задержания Общество, 18:54 Синоптик спрогнозировал самые холодные сутки в Москве за четыре года Общество, 18:37 Российская биатлонистка поднялась на пять позиций после масс-старта Спорт, 18:31 Полеты еще в четыре страны, возвращение Навального. Главные новости РБК Общество, 18:18 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 18:16 Новичок «Локомотива» раскрыл причины срыва трансфера в «Краснодар» Спорт, 18:13 Сборная России не удержала первое место по ходу эстафеты Кубка IBU Спорт, 18:06 Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу Политика, 17:59
Общество ,  
0 

Умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Фил Спектор
Фил Спектор (Фото: Al Seib / Getty Images)

Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер в возрасте 81 года, сообщает Variety.

По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, он скончался 16 января в больнице. «Официальная причина его смерти будет определена судебно-медицинским экспертом», — заявило ведомство.

С 2009 года Спектор находился в тюрьме. Он отбывал наказание за убийство актрисы и фотомодели Ланы Кларксон в 2003 году.

Материал дополняется. 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter