Общество , 17 янв, 19:50
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Умер музыкальный продюсер Фил Спектор
Фил Спектор
Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер в возрасте 81 года, сообщает Variety.
По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, он скончался 16 января в больнице. «Официальная причина его смерти будет определена судебно-медицинским экспертом», — заявило ведомство.
С 2009 года Спектор находился в тюрьме. Он отбывал наказание за убийство актрисы и фотомодели Ланы Кларксон в 2003 году.
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