Умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Фил Спектор (Фото: Al Seib / Getty Images)

Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер в возрасте 81 года, сообщает Variety.

По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, он скончался 16 января в больнице. «Официальная причина его смерти будет определена судебно-медицинским экспертом», — заявило ведомство.

С 2009 года Спектор находился в тюрьме. Он отбывал наказание за убийство актрисы и фотомодели Ланы Кларксон в 2003 году.

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