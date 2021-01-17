В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

Из-за погодных условий в столичных аэропортах изменили расписание ряда рейсов, задержка связана с очисткой взлетно-посадочной полосы и обработкой самолетов. Вечером 17 января во Внуково из Берлина должен прилететь Навальный

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В московских аэропортах на фоне погодных условий задержаны или отменены более 40 авиарейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 15:40 17 января во Внуково задержаны девять рейсов и отменены еще два.

В Домодедово 19 рейсов задержаны, один отменен. В Шереметьево — девять задержаны, два отменены.

Сервис ссылается на информацию, предоставленную самими аэропортами. Задержкой «Яндекс.Расписания» считает отклонение рейса от графика на 30 минут и более.

В пресс-службе «Домодедово» РБК заявили, что критичных задержек в аэропорту нет, время вылетов некоторых рейсов может быть скорректировано из-за непогоды: «В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета».