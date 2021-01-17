Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Власти Турции назвали причину потопления сухогруза Avrin Общество, 16:41 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 16:38 Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет Политика, 16:30 В день прилета Навального Внуково вспомнило про немецкие самолеты в 1941 Политика, 16:28 В Москве задержали или отменили более 40 рейсов Общество, 16:18 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 15:49 У аэропорта Внуково заметили автозаки Политика, 15:48 Новичок «Спартака» назвал большой честью выступать под номером Цымбаларя Спорт, 15:44 Сборная России без Логинова завершила масс-старт без медалей Спорт, 15:42 В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на детской площадке Общество, 15:37 Тренер сборной России рассказал о причинах снятия Логинова с масс-старта Спорт, 15:31 Самолет «Победы» сел в Минводах из-за ухудшения состояния пассажира Общество, 15:23 Врач-диетолог советует: как изменить жизнь за 45 дней РБК, Перекрёсток и Almette, 15:00 Власти Турции сообщили о гибели двух россиян с затонувшего сухогруза Общество, 14:47
Общество ,  
0 

В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

Из-за погодных условий в столичных аэропортах изменили расписание ряда рейсов, задержка связана с очисткой взлетно-посадочной полосы и обработкой самолетов. Вечером 17 января во Внуково из Берлина должен прилететь Навальный
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В московских аэропортах на фоне погодных условий задержаны или отменены более 40 авиарейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 15:40 17 января во Внуково задержаны девять рейсов и отменены еще два.

В Домодедово 19 рейсов задержаны, один отменен. В Шереметьево — девять задержаны, два отменены.

Сервис ссылается на информацию, предоставленную самими аэропортами. Задержкой «Яндекс.Расписания» считает отклонение рейса от графика на 30 минут и более.

В пресс-службе «Домодедово» РБК заявили, что критичных задержек в аэропорту нет, время вылетов некоторых рейсов может быть скорректировано из-за непогоды: «В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета».

«Видимость в районе достаточна для совершения взлетно-посадочных операций. В штатном режиме работают обе ВПП», — добавили в Домодедово. РБК обратился за комментариями в Шереметьево и Внуково. 

В Москве задержали или отменили почти 100 авиарейсов
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС


Как заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, накануне, 16 января, в Москве выпало 12 мм осадков — почти 30% месячной нормы. По его словам, минувшая ночь стала самой морозной в текущем сезоне, к 9 утра столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к опустились до минус 21,2.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

17 января в 19:20 в Москву из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, он прибывает во Внуково рейсом «Победы».

Авторы
Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Внуково Домодедово Шереметьво непогода снегопад
Материалы по теме
Рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали более чем на восемь часов
Общество
В Москве задержали или отменили почти 100 авиарейсов
Общество
Иран задержал южнокорейский танкер в Персидском заливе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter