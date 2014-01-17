Актриса Ж.Гайе требует 50 тыс. евро за слухи о связи с Ф.Олландом

Скандальная история вокруг любовной связи президента Франции Франсуа Олланда и актрисы Жюли Гайе нашла продолжение в виде судебного иска актрисы к изданию, сообщившему об ее близких отношениях с главой государства. По мнению актрисы, журналисты Closer нарушили ее право на неприкосновенность частной жизни и должны выплатить ей 50 тыс. евро, передает Би-би-си. Ранее о намерении подать иск к изданию заявлял и президент.

Фото: Global Look Press

На прошедшей в начале недели пресс-конференции Ф.Олланд пообещал прояснить, остается ли его гражданская жена Валери Триервейлер первой леди Франции до его визита в США, который запланирован на 11 февраля 2014г.

В.Триервейлер по-прежнему находится в больнице - по словам ее помощников, она пережила шок после скандальных разоблачений.

Своеобразно отреагировали на сообщение о неверности Ф.Олланда разработчики компьютерных игр. Их перипетии личной жизни французского президента вдохновили на создание игры, суть которой состоит в преодолении препятствий управляющего скутером Ф.Олландом. Преграды же представлены в виде бегущих навстречу ему папарацци, гражданской жены В.Триервейлер и бывшей подруги Сеголен Руаяль.

Скандал вокруг Ф.Олланда разразился после того, как журнал Closer несколько дней назад опубликовал статью о романе 59-летнего президента с 41-летней актрисой. Отметим, что французский президент не стал опровергать появившуюся информацию.