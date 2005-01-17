Дж.Буша могут подорвать на инаугурации при помощи лимузина

Как пишет американский журнал Time, на предстоящей инаугурации Дж.Буша службы безопасности уделят особое внимание "лимузинному терроризму". Речь идет, согласно источнику в разведке США, о 39-страничном документе, изъятом у боевиков "Аль-Кайеды" в прошлом году. В документе содержится описание, как осуществить террористический акт с помощью лимузина.

Перечисляются его основные достоинства в условиях города: лимузин имеет большую вместимость, чем легковой автомобиль; для его вождения не нужны дополнительные навыки; высота лимузина ниже, чем у грузовика, в который может быть погружено такое же количество взрывчатки.

Что немаловажно, у лимузинов тонированные стекла, что также делает его удобным средством для терактов, отмечает издание. И хотя в документе нигде не оговаривается инаугурация президента, спецслужбы принимают во внимание его специфику, для чего предпринимают соответствующие меры по недопущению лимузинов в зону, где будет проходить церемония.

В упомянутом руководстве предлагается использовать для очередного теракта три лимузина. В каждом из них должно находиться от 12 баллонов со сжатым газом, который следует поджечь. Баллоны нужно выкрасить желтой краской, чтобы создать впечатление, что там находилось ядовитое вещество, и посеять панику.

Автором документа называют Иссу аль-Хинди, активиста "Аль-Кайеды", арестованного в Великобритании в прошлом году. Учитывая то, что на инаугурацию президента прибудут сотни лимузинов, власти и правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности. Власти уже начали предупреждать фирмы, выдающие напрокат лимузины, о возможным использовании их в терактах.

Летом этого года ФБР опубликовало отчет, в котором говорилось о том, что террористы могут использовать для осуществления взрывов бензовозы и лимузины – последние не привлекают внимания и спокойно могут заехать в подземный гараж любого здания.

Напомним, что тунисский астролог Хасан аш-Шарани, являющийся заместителем главы мировой ассоциации астрологов, в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya предсказал, что в 2005 г. произойдет покушение на президента США Джорджа Буша и, кроме того, оно будет удачным.