Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Max

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении членов совета многоквартирного дома полномочиями подписывать акты о выполнении работ и услуг по содержанию недвижимости. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Кроме того, законопроект обязывает профильные организации взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в мессенджере Max.

Соответствующий порядок взаимодействия установит Минстрой, как и регламент подписания актов приемки работ по содержанию общего имущества.

Кроме того, закон заменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте. В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером.

Ранее комитет Госдумы по информполитике предложил ввести подтверждение возраста в магазинах через мессенджер Max. Речь идет о покупке алкоголя, табака, энергетиков и иных товаров, продажа которых запрещена несовершеннолетним.