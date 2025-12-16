Глава правления банка «Саратов» Кисель погиб в ДТП в возрасте 52 лет

Михаил Кисель (Фото: Банк «Саратов»)

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в возрасте 52 лет, сообщается на сайте учреждения.

«Коллектив ООО Банк «Саратов» выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Киселя Михаила Владимировича. Светлая память нашему дорогому руководителю», — говорится в некрологе.

Прощание состоится 16 декабря с 11:00 до 13:00 (с 10:00 до 12:00 мск) в саратовском в Храме Рождества Христова.

По данным «РИА Новости», причиной его смерти стала автокатастрофа.

Как пишет «Первый пензенский портал» со ссылкой на источник (Кисель работал в Пензе несколько лет), дорожная авария произошла 13 декабря на участке трассы Р-22 «Каспий» в Тамбовской области.

Михаил Кисель родился в 1973 году. Окончил Саратовскую государственную экономическую академию, имел степень кандидата экономических наук. Его банковская карьера началась в 1994 году. В разные периоды он занимал руководящие должности в саратовском филиале Московского банка реконструкции и развития, пензенских филиалах Банка ВТБ и «Сбера». Председателем правления банка «Саратов» стал в начале 2023 года.