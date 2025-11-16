 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Индия увеличит поставки креветок в Россию на фоне тарифов Трампа

Индия намерена расширить экспорт морепродуктов, в том числе креветок, в Россию, страны Европейского союза и Австралию. Об этом заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в интервью The Economic Times (ET).

По его словам, индийское правительство устранило проблемы, связанные с этими рынками, и это позволит рыболовным компаниям расширить экспорт. Как отмечает издание, мера должна существенно облегчить положение рыболовной отрасли, сильно пострадавшей от высоких пошлин США.

Производители предупредили о повышении оптовых цен на рыбу и креветки
Бизнес
Последствия тайфуна Яги на Филиппинах, сентябрь 2024 года

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена. Онлайн титульного боя UFC Спорт, 08:23
В российских регионах сбили 57 беспилотников за ночь Политика, 08:22
Newsweek узнал об упоминании компромата на Трампа в переписке Эпштейна Политика, 08:18
Индия увеличит поставки креветок в Россию на фоне тарифов Трампа Общество, 08:00
Как в Чили сторонник Пиночета и Трампа стал фаворитом президентской гонки Политика, 08:00
В МВД сообщили о мошенничестве с использованием геоданных жертвы Общество, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Назван размер пени для россиян за неуплату налогов в срок в 2025 году Общество, 07:19
Москвичам пообещали сырую погоду и легкие заморозки Общество, 07:12
МВД Британии заявило, что нелегальная миграция разрывает страну на части Политика, 07:00
Трамп потребовал от NBC уволить ведущего Сета Майерса из-за критики Политика, 07:00
Юристы предложили перед покупкой квартиры теперь проводить расследование Общество, 06:53
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ Общество, 06:29
Слюсарь заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область Политика, 05:56