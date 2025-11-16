Индия увеличит поставки креветок в Россию на фоне тарифов Трампа

Индия намерена расширить экспорт морепродуктов, в том числе креветок, в Россию, страны Европейского союза и Австралию. Об этом заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял в интервью The Economic Times (ET).

По его словам, индийское правительство устранило проблемы, связанные с этими рынками, и это позволит рыболовным компаниям расширить экспорт. Как отмечает издание, мера должна существенно облегчить положение рыболовной отрасли, сильно пострадавшей от высоких пошлин США.

Материал дополняется