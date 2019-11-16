Глава Псковской области обвинил экс-подчиненного в продаже своего сайта

В Псковской области уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
По его словам, заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников решил продать сайт с доменом ведерников.рф. спустя год после своего увольнения. По словам губернатора, чиновника тогда попросили оставить должность, поскольку «к его работе было много нареканий».
Ведерников опубликовал в Instagram скрин объявления о продаже сайта. Губернатор считает, что таким образом Колесников применил «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».
Как уточнил Ведерников, этот домен Колесников зарегистрировал по поручению руководства во время работы в администрации. Губернатор добавил, что «дал свои личные деньги» для этого. «Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей», — написал глава области.