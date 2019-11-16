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Глава Псковской области обвинил экс-подчиненного в продаже своего сайта
По словам губернатора Михаила Ведерникова, бывший подчиненный, уволенный в прошлом году, выставил на продажу его сайт за 260 тыс. руб. для шантажа. Как отметил Ведерников, власти уже зарегистрировали новый домен

В Псковской области уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников решил продать сайт с доменом ведерников.рф. спустя год после своего увольнения. По словам губернатора, чиновника тогда попросили оставить должность, поскольку «к его работе было много нареканий».

Ведерников опубликовал в Instagram скрин объявления о продаже сайта. Губернатор считает, что таким образом Колесников применил «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».

https://www.instagram.com/p/B444v8MjcSe/

Как уточнил Ведерников, этот домен Колесников зарегистрировал по поручению руководства во время работы в администрации. Губернатор добавил, что «дал свои личные деньги» для этого. «Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей», — написал глава области.

Ведерников отметил, что Колесников потребовал заплатить ему, чтобы жители региона могли пользоваться сайтом для обращения к властям. Сейчас, по словам Ведерникова, портал открылся под новым доменом губернатор60.рф. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Псковская область, сайт
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