Глава Псковской области обвинил экс-подчиненного в продаже своего сайта

По словам губернатора Михаила Ведерникова, бывший подчиненный, уволенный в прошлом году, выставил на продажу его сайт за 260 тыс. руб. для шантажа. Как отметил Ведерников, власти уже зарегистрировали новый домен

В Псковской области уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников решил продать сайт с доменом ведерников.рф. спустя год после своего увольнения. По словам губернатора, чиновника тогда попросили оставить должность, поскольку «к его работе было много нареканий».

Ведерников опубликовал в Instagram скрин объявления о продаже сайта. Губернатор считает, что таким образом Колесников применил «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».

https://www.instagram.com/p/B444v8MjcSe/

Как уточнил Ведерников, этот домен Колесников зарегистрировал по поручению руководства во время работы в администрации. Губернатор добавил, что «дал свои личные деньги» для этого. «Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей», — написал глава области.